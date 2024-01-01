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حزب الله والجيش اللبناني يؤكدان : لم يدخل أي جندي اسرائيلي الاراضي اللبنانية

الثلاثاء 01 أكتوبر 2024 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله والجيش اللبناني يؤكدان : لم يدخل أي جندي اسرائيلي الاراضي اللبنانية



القدس المحتلة / سما/

خلافا لادعاءات جيش الاحتلال، أكد حزب الله انه لم يدخل اي جندي اسرائيلي الاراضي اللبنانية.

وقال مسؤول في الجيش اللبناني لصحيفة "العربي الجديد" القطرية إنه حتى الآن لم يلاحظ أي غزو بري للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ولا توجد حاليا أي تحركات داخل أراضي البلاد".

وأكد مسؤول العلاقات الإعلامية بحزب الله محمد عفيف لقناة الجزيرة إن كل الادعاءات بأن الجيش الاسرائيلي دخل لبنان كاذبة، ولم يحدث أي اشتباك برّي مباشر بعد بينه وبين مجاهدي المقاومة.

وكان أعلن جيش الاحتلال في بيان رسمي، أنه "بدأ منذ بعد منتصف الليل بتنفيذ عملية برية مركزة ومحدودة في جنوب لبنان ضد أهداف وبُنى تحتية تابعة لحزب الله في عدد من القرى القريبة من الحدود وذلك وفقًا لقرار المستوى السياسي."

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