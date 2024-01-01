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اليونيفيل: إسرائيل أبلغتنا بالعملية البرية..

الثلاثاء 01 أكتوبر 2024 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليونيفيل: إسرائيل أبلغتنا بالعملية البرية..



بيروت/ سما/

ذكرت قوة الأمن الدولية في جنوب لبنان (اليونيفيل)، أن إسرائيل أبلغتها بنيتها شن عملية برية محدودة جنوب لبنان.

وذكرت اليونيفيل ان قواتها "لا تزال في مواقعها.. نحن نعمل بانتظام على تعديل وضعنا وأنشطتنا، ولدينا خطط طوارئ جاهزة للتفعيل إذا لزم الأمر. إن سلامة وأمن قوات حفظ السلام أمر بالغ الأهمية، ونذكّر جميع الأطراف بالتزاماتها إزاء احترام ذلك."

واعتبر اليونيفل إن أي عبور إلى لبنان يشكل انتهاكاً للسيادة اللبنانية وسلامة أراضي لبنان، وانتهاكاً للقرار 1701. إننا نحث جميع الأطراف على التراجع عن مثل هذه الأعمال التصعيدية التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة المزيد من الدماء.

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