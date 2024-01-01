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البرغوثي: جريمة الاحتلال باغتيال الإعلامية وفاء العديني لن تسكت صوت إيصال الحقيقة

الثلاثاء 01 أكتوبر 2024 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البرغوثي: جريمة الاحتلال باغتيال الإعلامية وفاء العديني لن تسكت صوت إيصال الحقيقة



رام الله / سما/

وصف الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية استهداف الإعلامية وفاء العديني بقصف منزلها بالصواريخ بدير البلح واستشهادها وزوجها واطفالهما بالجريمة البشعة التي تضاف لسلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الفاشي في محاولة فاشلة لاسكات صوت الحقيقة .
وأضاف د. مصطفى البرغوثي قائلا : إن هذه الجريمة انتقاما وحشيا من تأثير العمل الإعلامي الذي كانت تمارسه الشهيدة وفاء و مثابرتها لإيصال الرواية الفلسطينية للمجتمع الغربي في ظل التنكر و التضليل الإعلامي الذي تستخدمه ماكنة الإعلام الصهيونية و هذا يؤكد على أهمية دور الإعلاميين والصحفيين في تعزيز الرواية الفلسطينية و إبراز حجم الفاشية و الإجرام في فلسطين. و أكد البرغوثي أن هذه الجريمة لم تكن لتحدث لولا الصمت الغربي على اغتيال جيش الاحتلال لأكثر من ١٧٠ صحافيا فلسطينيا .
وفي هذا السياق دعا د.مصطفى البرغوثي لملاحقة هؤلاء القتلة المجرمين و محاكمتهم أمام المحاكم الدولية و بما يضمن لجمهم و غيرهم من جنرالات الاحتلال لعدم ارتكاب المزيد منها.

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