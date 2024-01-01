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فشل محاولة اغتيال منير المقدح في عين الحلوة جراء قصف اسرائيلي واستشهاد نجله

الثلاثاء 01 أكتوبر 2024 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فشل محاولة اغتيال منير المقدح في عين الحلوة جراء قصف اسرائيلي واستشهاد نجله



بيروت/ سما/

قال مسؤول فلسطيني إن جيش الاحتلال شن غارة ضربت عين الحلوة، أكبر مخيم للاجئين في لبنان، بحسب التقارير.

وشن طيران العدو الحربي يوم الثلاثاء، غارة جوية على مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين في لبنان، استهدفت شخصية قيادية في حركة "فتح".

وقالت مصادر فلسطينية إن غارة جيش الاحتلال استهدفت قائد "كتائب شهداء الأقصى" الجناح المسلح لحركة "فتح"، في لبنان، اللواء منير المقدح.

وأكدت المصادر أن منير المقدح نجا من محاولة الاغتيال الإسرائيلية، وأنه لم يصب بأذى خلال الغارة التي استهدفت منزله.

ولم يظهر مقدح على العلن بعد الغارة ولم يصدر أي إعلان رسمي من جانب حركة "فتح" في لبنان أو فلسطين بشأن مصيره بعد الغارة.

وأشارت المصادر إلى أن مقدح، الذي سبق أن تعرض لمحاولات اغتيال، لم يكن متواجداً في المنزل لحظة قصفه من جانب الطيران الإسرائيلي.

وأسفرت الغارة بحسب مصادر لبنانية عن سقوط 5 شهداء في غارة جيش العدوعلى مخيم "عين الحلوة" في صيدا بينهم نجل القيادي مقدح..

وهذه أول ضربة للمخيم المكتظ بالسكان منذ اندلاع الأعمال القتالية عبر الحدو

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