شهيد واصابات في اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة شرق نابلس

نابلس / سما/

استشهد شاب وأصيب آخرون بعد اقتحام قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، مخيم بلاطة شرق نابلس.

واندلعت اشتباكات عقب اقتحام المخيم، وسط وصول المزيد من التعزيزات العسكرية من جهة حاجز بيت فوريك.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب ضياء هاني عبد الرحمن دويكات (٢٥ عاماً) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في البطن والفخذ في مخيم بلاطة.

وقالت مصادر محلية أن هناك إصابات داخل منزل في حارة الحشاشين بمخيم بلاطة، وقوات الاحتلال تمنع طواقم الإسعاف من الوصول للموقع.

وقال الهلال الأحمر إن طواقمه تمكنت من نقل إصابه بحالة حرجة جداً بعد إصابته بالرصاص الحي بالفخد في مخيم بلاطة شرق نابلس.