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اسرائيل: اعتراض مسيرة في سماء البحر المتوسط متجهة نحو تل أبيب وسماع دوي انفجارات في المدينة

الثلاثاء 01 أكتوبر 2024 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: اعتراض مسيرة في سماء البحر المتوسط متجهة نحو تل أبيب وسماع دوي انفجارات في المدينة



القدس المحتلة / سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء اعتراضه مسيرة في سماء البحر المتوسط على بعد عشرات الكيلومترات عن شواطئ تل أبيب.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية قبل ذلك برصد إطلاق صاروخ فرط صوتي من اليمن باتجاه غوش دان في تل أبيب وسماع دوي انفجار بالمدينة.

ويأتي اعتراض المسيرة في وقت أعلن فيه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، بدء عملية برية مستهدفة ومحددة ضد أهداف لـ “حزب الله” في المنطقة القريبة من الحدود في جنوب لبنان.
وقال المتحدث في بيان: “بناء على قرار المستوى السياسي، بدأ جيش الدفاع قبل عدة ساعات عملية برية محددة الهدف والدقة في منطقة جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية إرهابية لتنظيم حزب الله الإرهابي، في عدد من القرى القريبة من الحدود، والتي ينطلق منها تهديد فوري وحقيقي للبلدات الإسرائيلية في الحدود الشمالية”.
وأكد المتحدث باسم الجيش “مواصلة القتال والعمل لتحقيق أهداف الحرب، وبذل كل ما هو ضروري لحماية مواطني دولة إسرائيل وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان”.

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