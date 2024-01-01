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هيئة بحرية بريطانية: تلقينا بلاغا بحادث شمال غرب الحديدة

الثلاثاء 01 أكتوبر 2024 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة بحرية بريطانية: تلقينا بلاغا بحادث شمال غرب الحديدة



لندن / وكالات/

 أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن تلقيها بلاغا بحادث على بعد 97 ميلا بحريا شمال غرب الحديدة.

وكانت قد تلقت الهيئة في وقت سابق بلاغا آخر في نفس المنطقة قبل أن تعلن بأن السفينة أكملت وجهتها.

ويأتي ذلك، في وقت تستمر فيه عمليات القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية تضامنا مع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية، وذلك في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي والبحر المتوسط، كما أضافت إلى أهدافها السفن المرتبطة بأميركا وبريطانيا منذ شنّ جيش البلدين غارات جويّة داخل اليمن.

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