  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين : انخفاض درجات الحرارة..

الثلاثاء 01 أكتوبر 2024 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : انخفاض درجات الحرارة..



رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الجو باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية.

وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق ويحتمل سقوط أمطار متفرقة خفيفة على معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الأربعاء، غائما جزئيا إلى غائم، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام، ويكون الجو باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة خاصّة على المناطق الشمالية وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الجمعة صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

الأكثر قراءة اليوم

فتح وحماس تبحثان الأربعاء في القاهرة حرب الإبادة الجماعية في غزة وتحقيق المُصالحة

نتنياهو : لا مكان في الشرق الأوسط لا يمكن لإسرائيل الوصول إليه وايران ستتحرر قريبا..

كتائب القسام: كمين مركب نجم عنه قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال جنوب قطاع غزة

عشائر وعائلات غزة : نرفض مظاهر قطع الطرق والسرقات ويجب محاسبتهم

بلومبيرغ: إيران بحالة ضعف وحزب الله تحت الصدمة ولا تصعيد للصراع بعد اغتيال نصر الله..

الكابينيت الإسرائيلي يصادق على العملية البرية في لبنان ..

الصفدي : 57 دولة عربية وإسلامية على استعداد لضمان أمن إسرائيل مقابل الدولة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

البيت الابيض : ندعم العملية الاسرائيلية البرية ضد حزب الله ونخشى من اطالة أمدها..

اوستن محذرا ايران : اتفقت مع غالانت على ضرورة تفكيك البنية التحتية لحزب الله

اسرائيل: اعتراض مسيرة في سماء البحر المتوسط متجهة نحو تل أبيب وسماع دوي انفجارات في المدينة

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية ضد حزب الله ويوجه ضربة لمخيم عين الحلوة قرب صيدا

الكابينيت الإسرائيلي يصادق على العملية البرية في لبنان ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية