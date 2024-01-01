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استشهاد المذيعة في التلفزيون السوري صفاء أحمد و3 مدنيين في قصف دمشق

الثلاثاء 01 أكتوبر 2024 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد المذيعة في التلفزيون السوري صفاء أحمد و3 مدنيين في قصف دمشق



دمشق/ وكالات/

أعلن التلفزيون السوري الرسمي أنّ إحدى مذيعاته استشهدت في سلسلة غارات جوية استهدفت العاصمة دمشق ومحيطها فجر الثلاثاء.
وقال ان 3 مدنيين استشهدوا واصيب 9 اخرين في العدوان الاسرائيلي على العاصمة السورية دمشق.
وقالت “الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون” إنّها “تزفّ المذيعة القديرة صفاء أحمد شهيدةً إثر العدوان الاسرائيلي الغادر الذي تعرضت له العاصمة دمشق”.

وسبق أن تعرضت العاصمة السورية دمشق لأربع غارات اسرائيلية استهدفت مناطق متعددة وأوقعت شهداء وجرحى، من دون بيان مزيد من التفاصيل.
وجاء القصف بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء، أنّه بدأ بشنّ “غارات برية محدودة وموضوعية ومحدّدة الهدف” في جنوب  لبنان ضد أهداف تابعة حزب الله.

وأعلنت “سانا” فجر الثلاثاء أنّ الدفاعات الجوية السورية “تتصدّى لأهداف معادية” في محيط العاصمة دمشق.
وقالت الوكالة في نبأ عاجل إنّ “وسائط دفاعنا الجوي تتصدّى لأهداف معادية في محيط دمشق”، مستخدمة في ذلك نفس الصيغة التي تستخدمها عادة للحديث عن تعرض مناطق سورية لغارات إسرائيلية.

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