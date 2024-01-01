361 يوما للحرب على فلسطين: شهداء بالعشرات وقصف مركز على النصيرات وغزة

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٦١ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات ٢٠ شهيدا و ١٠٨ اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤١٦١٥ شهيدا و ٩٦٣٥٩ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وارتكبت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء سلسلة مجازر بالنصيرات وسط القطاع وبحي الشجاعية شرق غزة.

وسط القطاع

واستشهد احد عشر مواطنا وإصابات جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة أو شماس جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهدت مواطنتان نازحتان في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو عطايا في مخيم 1 بالنصيرات وسط قطاع غزة.

واصيب مُسن بطلق ناري من طائرة كواد كابتر قرب جولس بالمخيم الجديد غرب النصيرات وسط القطاع.

وكان ستة مواطنين استشهدوا في مخيم النصيرات في استهداف لعائلة مزهر فيه .

وارتقى شهيدان وجرحى نتيجة قصف اسرائيلي على مجموعة من المواطنين في بلوك ٤ بمخيم البريج.

وقصفت مدفعية الاحتلال شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة

غزة والشمال

واستشهد سبعة مواطنين وعدد من الجرحى جراء قصف للاحتلال استهدف مدرسة ذكور الشجاعية التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة.

ارتفعت إلى خمسة شهداء وعدة إصابات حصيلة استهداف بناية صهيون في شارع عمر المختار وسط مدينة غزَّة.

واستهدف الاحتلال محيط الكتيبة قرب جامعة الأزهر بغزة وحي تل الهوا

وفي جباليا استشهد اثنين من المواطنين اثر قصف منزل لعائلة السحار في منطقة الهوجا في مخيم جباليا.

كما استشهد مواطن واصيب اثنين في قصف تجمع للمواطنين ببيت حانون شمال القطاع.

جنوب القطاع

وتواصل قوات الاحتلال لليوم السادس تنفيذ حملة تدمير واسعة وكبيرة في بلدة الفخاري وحي العمور شرق مدينة خان يونس.

وقصفت قوات الاحتلال منزلا لعائلة العمور في المنطقة.

ووصل جثمان الشهيد محمد بسام ابو خماش لمشفى غزة الاوروبي جراء استهداف مسيرة اسرائيلية لخيمة قرب كف صوفا شمال شرق رفح.

وانتشل المسعفون في وقت سابق جثامين لثلاثة شهداء من منطقة خربة العدس شمال رفح .

وارتقى شهيدان بقصف إسرائيلي شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وواصلت قوات الاحتلال نيف المنازل في الحي السعودي غرب رفح.