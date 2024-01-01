بيروت : الجيش اللبناني يخلي نقطة مراقبة متقدمة عند الخط الحدودي بجنوب لبنان

بيروت/ سما/

أخلى الجيش اللبناني، الإثنين، نقطة مراقبة حدودية متقدمة بجنوب لبنان، تزامنا مع "تدابير وخطوات ميدانية" للجيش الإسرائيلي على طول الخط الحدودي، وفق مصادر أمنية لبنانية.

وأشار مصدر في الجيش لـوكالة "فرانس برس"، الى أن الجيش اللبناني يعيد تمركز قواته قرب الحدود مع اسرائيل على وقع التهديد بتوغل محتمل.

واشارت قناة "الجديد" اللبنانية الى انه طُلب من الجيش اللبناني عبر قوات اليونيفيل إخلاء بعض المراكز الحدودية تمهيدا للهجوم البري الاسرائيلي المرتقب على لبنان، وجرى الإخلاء منذ ساعات المساء الأولى.