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مصادر في جيش الاحتلال : هجوم بري في لبنان سيكون أصعب من غزة

الثلاثاء 01 أكتوبر 2024 12:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر في جيش الاحتلال : هجوم بري في لبنان سيكون أصعب من غزة



القدس المحتلة / سما/

قالت مصادر عسكرية اسرائيلية ان الجيش  يستعد لتنفيذ عملية عسكرية كبرى في لبنان قريبا لمواجهة حزب الله.

وتشير المصادر إلى أن هذه العملية ستكون أكثر تعقيدا وصعوبة مقارنة بالعمليات التي نفذت في قطاع غزة ضد حركة حماس.

وأوضحت المصادر أن الجنود الإسرائيليين يشعرون "كالأسود في القفص"، مؤكدين أنه لا توجد طريقة أخرى لإعادة السكان إلى منازلهم سوى إبعاد حزب الله عن منطقة الحدود بالقوة العسكرية.

وأشارت المصادر إلى أن الجيش قام بتدريبات وتحضيرات مكثفة استعدادا للعملية المرتقبة.

كما أكدت المصادر أن الجيش عرض على القيادة السياسية خطته للعملية، مشيرة إلى أن هناك تردد لدى بعض المسؤولين السياسيين في اتخاذ قرار بتنفيذ هجوم بري ضد حزب الله، على الرغم من الاستعدادات العسكرية الجارية.

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