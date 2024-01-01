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شهداء وإصابات بنسف الجيش الإسرائيلي شقة سكنية شرق مدينة غزة

الثلاثاء 01 أكتوبر 2024 12:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وإصابات بنسف الجيش الإسرائيلي شقة سكنية شرق مدينة غزة



غزة / سما/

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الاثنين، في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في البلدة القديمة شرق مدينة غزة.
وأفاد مصدر طبي في المستشفى المعمداني  بوصول “4 شهداء و 6 إصابات جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية شقة سكنية في عمارة صهيون في البلدة القديمة شرق المدينة”.
وفي وقت سابق، أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني عن انتشال شهيدين و8 إصابات من عمارة صهيون في محيط سوق العملة وإخلاء السكان العالقين”.
وقال مراسل الأناضول نقلاً عن شهود عيان: إنّ “الشقة دمرت بالكامل نتيجة الاستهداف الاسرائيلي الذي تسبب أيضا بأضرار كبيرة في الشقق السكنية المجاورة في ذات العمارة”.

وأضاف أن “طواقم الدفاع المدني وطواقم الإسعاف قامتا بإجلاء الشهداء والمصابين إلى المستشفى المعمداني القريب والذي يبعد عنها مئات الأمتار”.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

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