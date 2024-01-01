صحيفة اميركية:قوات إسرائيلية دخلت إلى أنفاق لـ”حزب الله” على الحدود تمهيدا لعملية برية

القدس المحتلة / سما/

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مصادرها إن قوات إسرائيلية خاصة دخلت إلى أنفاق لـ”حزب الله” على الحدود مع لبنان تمهيدا لعملية برية.

وبحسب تقرير الصحيفة فإن:”هدف هذه القوات جمع معلومات استخباراتية من داخل الأراضي اللبنانية، واستكشاف قدرات حزب الله، تمهيدا لعملية برية إسرائيلية وشيكة”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة إن قوات خاصة إسرائيلية نفذت عمليات صغيرة ومحددة في جنوب لبنان، لجمع المعلومات الاستخباراتية واستكشاف آفاق غزو بري أوسع نطاقا قد يحدث في أقرب وقت هذا الأسبوع.

وأوضحت المصادر أن العمليات التي شملت دخول أنفاق، حدثت مؤخرا وكذلك على مدى الأشهر الماضية، كجزء من الجهود الأوسع التي تبذلها إسرائيل لتقويض قدرات حزب الله على طول الحدود الفاصلة بين إسرائيل ولبنان.

ومع ذلك، تقول الصحيفة إن توقيت التوغل المحتمل قد يتغير، مشيرة إلى أن إسرائيل تتعرض لضغوط شديدة من الولايات المتحدة لعدم شن عملية.

ويقول التقرير إن جيش الدفاع الإسرائيلي قد ينفذ غارات أكبر في لبنان، بدلاً من الهجوم البري.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن القوات الإسرائيلية غيرت استراتيجيتها ضد “حزب الله”، وقررت التركيز على توجيه ضربات استباقية ضد قياداته وموارده العسكرية.

وأوضحت الصحيفة في مقالها أن “إسرائيل غيرت استراتيجيتها القتالية من سياسة الضربات الانتقامية إلى الضربات الاستباقية لتدمير مواقع تخزين الصواريخ ومواقع الإطلاق والقيادة العسكرية التابعة لحزب الله”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “إسرائيل تتجاهل عمدا موقف الشركاء الغربيين بشأن الصراع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الولايات المتحدة التي تحاول الحد من نطاق ضربات الجيش الإسرائيلي”.

وانتقدت المادة الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب عدم ثقته وضعفه، مما ألقى بظلال من الشك على قدرة واشنطن على “ردع الخصوم” على الساحة العالمية بشكل عام وفي الشرق الأوسط بشكل خاص.

وأشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أن “حزب الله” لا يزال يحتفظ بآلاف المقاتلين المتمرسين وترسانة كبيرة من الأسلحة، رغم اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مقر القيادة المركزي لـ”حزب الله” الواقع تحت مبان سكنية في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت.

واعتبر وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت أن اغتيال أمين عام “حزب الله” اللبناني حسن نصر الله “خطوة هامة”، مشددا على استعداد إسرائيل لبذل كل جهد لإعادة سكان الشمال إلى مناطقهم.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد أعلن “القضاء على حسن نصر الله وعلي كركي وعدد آخر من القادة في الحزب” خلال غارة أمس الجمعة على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي “سيواصل استهداف كل من يروج ويتورط في أعمال إرهابية ضد مواطني إسرائيل”.

ونعى “حزب الله” اللبناني السبت أمينه العام حسن نصر الله الذي أعلنت إسرائيل عن اغتياله خلال غازة عنيفة استهدفت أمس الجمعة الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأبلغت إسرائيل الولايات المتحدة عن عمليات بريّة “محدودة” تستهدف البنى التحتية التابعة لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين “اطلعت على تقارير بشأن عمليات بريّة. أجرينا بعض المحادثات معهم في هذا الشأن وأبلغونا في هذا التوقيت بأن تلك عمليات محدودة تركّز على البنى التحتية التابعة لحزب الله قرب الحدود”.