نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الوضع خطير ولا يمكن التنبؤ إلى أين ستقودنا الأيام القادمة

القدس المحتلة / سما/

حذر نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أمير برعام من أن "الأيام القادمة هي أيام اختبار وليس من الممكن التنبؤ إلى أين ستقودنا".

جاء هذا التحذير في ختام دورة لقادة الجيش، حيث قال برعام إنه "يوم الجمعة الماضي، في عملية معقدة لشعبة الاستخبارات وسلاح الجو، قمنا بتسوية الحساب مع رأس المجرمين الذي يقود المحور الإقليمي العامل على تدمير إسرائيل - حسن نصرالله".

وأضاف برعام أن "هذه العملية ليست نهاية الحرب. الأيام المقبلة هي أيام اختبار وليس من الممكن التنبؤ بالضبط إلى أين ستقودنا".

هذا التحذير "الخطير" من قبل القيادة العسكرية الإسرائيلية يأتي في ظل تصاعد التوتر على الحدود الشمالية مع لبنان وسوريا.

وتشير التصريحات إلى أن المواجهة القادمة قد تكون أكثر خطورة مما كان متوقعا.