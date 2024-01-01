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"واشنطن بوست" : اسرائيل ابلغت الادارة الامريكية بنيتها تنفيذ عملية برية في لبنان قريباً..

الإثنين 30 سبتمبر 2024 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"واشنطن بوست" : اسرائيل ابلغت الادارة الامريكية بنيتها تنفيذ عملية برية في لبنان قريباً..



القدس المحتلة/سما/

 كشفت مصادر امريكية اليوم عن أن إسرائيل أبلغت أمريكا بتحرك عسكري كبير في لبنان.

وقالت صحيفة 'واشنطن بوست'أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها تخطط لشن عملية برية في لبنان قريبًا.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "أنه منذ ساعات الصباح، واصل الجيش الإسرائيلي مهاجمته لأعضاء واهداف لحزب الله في لبنان". على حد قوله.

وأضاف أنه "ابتداءً من الصباح، هاجمت طائرات سلاح الجو والمقاتلات، بتوجيه من قيادة المنطقة الشمالية، عشرات الأهداف الإرهابية لمنظمة حزب الله الإرهابية في عموم لبنان، بما في ذلك المقرات ومستودعات الذخيرة والخلايا الإرهابية ومنصات الإطلاق والبنية التحتية والمباني العسكرية بالإضافة إلى ذلك، تم الهجوم على مبنى عسكري كان ينشط فيه الإرهابيون في جنوب لبنان". 

وبعد التحذيرات التي تم تفعيلها في منطقة الجليل الغربي عند الساعة 15:39 – 15:42 وعند الساعة 16:22، تم رصد نحو 35 صاروخاً اجتاز الأراضي اللبنانية، تم اعتراض بعضها ورصد ارتطامها في المنطقة. .

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