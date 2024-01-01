الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 63 شخصا وإصابة 70 آخرين بغارات إسرائيلية

بيروت/ سما/

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 63 شخصا وإصابة 70 آخرين في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت يوم أمس منطقة عين الدلب في صيدا في جنوب لبنان، والهرمل وسحمر في البقاع.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة إن "غارة معادية على مركز للدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية أدت إلى استشهاد ستة مسعفين وإصابة أربعة بجروح".

وقد نعت الوزارة "الشهداء الشجعان وتحيي إقدام كل المسعفين اللبنانيين الذين لم يتوانوا عن أداء واجبهم الإنساني رغم ما يتعرضون له من تهديد وتخويف وترهيب لاعاقتهم عن مهمتهم الاسعافية"، معربة عن أسفها "لعدم تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ووضع حد لتمادي الكيان الإسرائيلي بخرق القوانين والأعراف الدولية وتنفيذ إبادته اللاإنسانية العدوانية والتي يدفع ثمنها المدنيون ورجال الإسعاف".

وأفاد المركز بأنه "في تحديث جديد لاعتداء العدو الإسرائيلي على عين الدلب سقط 45 شهيدا و70 جريحا، أما حصيلة الغارات الإسرائيلية الليلية على الهرمل فارتفعت إلى 12 شهيدا و20 جريحا".