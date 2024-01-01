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نتنياهو : لا مكان في الشرق الأوسط لا يمكن لإسرائيل الوصول إليه وايران ستتحرر قريبا..

الإثنين 30 سبتمبر 2024 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو : لا مكان في الشرق الأوسط لا يمكن لإسرائيل الوصول إليه وايران ستتحرر قريبا..



القدس المحتلة / سما/

 قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء الإثنين أنه لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لا تستطيع إسرائيل الوصول إليه.

وأضاف نتنياهو: "لا يوجد مكان لا نذهب إليه لحماية شعبنا وحماية بلدنا".

وتوجّه نتنياهو إلى الشعب الإيراني، قائلاً "لو اهتم بكم نظامكم لتوقف عن إنفاق الدولارات من أجل الحروب بالشرق الأوسط". 

وتابع: "تعرف الغالبية العظمى من الإيرانيين أن نظامهم لا يهتم بهم. عندما تتحرر إيران أخيرًا، وستأتي تلك اللحظة قريبًا جدًا وأقرب مما يعتقده الناس، سيكون كل شيء مختلفًا، وسيعيش شعبينا القديمان، الشعب اليهودي والشعب الفارسي، في سلام أخيرًا".

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