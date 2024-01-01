"وول ستريت جورنال" تتحدث عن استراتيجية جديدة لإسرائيل في لبنان

وكالات / سما/

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن القوات الإسرائيلية غيرت استراتيجيتها ضد "حزب الله"، وقررت التركيز على توجيه ضربات استباقية ضد قياداته وموارده العسكرية.

وأوضحت الصحيفة في مقالها أن "إسرائيل غيرت استراتيجيتها القتالية من سياسة الضربات الانتقامية إلى الضربات الاستباقية لتدمير مواقع تخزين الصواريخ ومواقع الإطلاق والقيادة العسكرية التابعة لحزب الله".

وأشارت الصحيفة إلى أن "إسرائيل تتجاهل عمدا موقف الشركاء الغربيين بشأن الصراع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الولايات المتحدة التي تحاول الحد من نطاق ضربات الجيش الإسرائيلي".

وانتقدت المادة الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب عدم ثقته وضعفه، مما ألقى بظلال من الشك على قدرة واشنطن على "ردع الخصوم" على الساحة العالمية بشكل عام وفي الشرق الأوسط بشكل خاص.

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن "حزب الله" لا يزال يحتفظ بآلاف المقاتلين المتمرسين وترسانة كبيرة من الأسلحة، رغم اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مقر القيادة المركزي لـ"حزب الله" الواقع تحت مبان سكنية في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت.

واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن اغتيال أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله "خطوة هامة"، مشددا على استعداد إسرائيل لبذل كل جهد لإعادة سكان الشمال إلى مناطقهم.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد أعلن "القضاء على حسن نصر الله وعلي كركي وعدد آخر من القادة في الحزب" خلال غارة أمس الجمعة على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل استهداف كل من يروج ويتورط في أعمال إرهابية ضد مواطني إسرائيل".

ونعى "حزب الله" اللبناني السبت أمينه العام حسن نصر الله الذي أعلنت إسرائيل عن اغتياله خلال غازة عنيفة استهدفت أمس الجمعة الضاحية الجنوبية في بيروت.