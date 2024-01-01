غزة : استشهاد 174 صحفيا منذ بدء الحرب

غزة / سما/

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في القطاع إلى 174منذ بدء الحرب بعد اغتيال الصحفية وفاء العديني.

واغتالت قوات الاحتلال فجر اليوم، الإعلامية الناشطة البارزة في مجال الإعلام الدولي وفاء العديني إثر قصف إسرائيلي غادر لمنزلها في دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال منتدى الإعلاميين الفلسطينين في بيان له: أقدمت قوات الاحتلال على اغتيال الإعلامية وفاء العديني الناشطة البارزة في مجال نقل الرواية الفلسطينية للإعلام الأجنبي، حيث قضت وأسرتها (زوجها وأطفالها الاثنين) جراء قصف إسرائيلي غادر لمنزلهم في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ونعى المنتدى بفخر واعتزاز الصحفية وفاء العديني التي سخّرت حياتها وكرست جهدها لنقل معاناة شعبها المظلوم عبر الإعلام الدولي من خلال سلسلة مقالات باللغة الإنجليزية وحوارات مع النشطاء الأجانب ومؤتمرات إلكترونية ومعارض صور ومسابقات للأفلام القصيرة باللغة الإنجليزية.