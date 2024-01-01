  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة : استشهاد 174 صحفيا منذ بدء الحرب

الإثنين 30 سبتمبر 2024 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : استشهاد 174 صحفيا منذ بدء الحرب



غزة / سما/

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في القطاع إلى 174منذ بدء الحرب بعد اغتيال الصحفية وفاء العديني.

واغتالت قوات الاحتلال فجر اليوم، الإعلامية الناشطة البارزة في مجال الإعلام الدولي وفاء العديني إثر قصف إسرائيلي غادر لمنزلها في دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال منتدى الإعلاميين الفلسطينين في بيان له: أقدمت قوات الاحتلال على اغتيال الإعلامية وفاء العديني الناشطة البارزة في مجال نقل الرواية الفلسطينية للإعلام الأجنبي، حيث قضت وأسرتها (زوجها وأطفالها الاثنين) جراء قصف إسرائيلي غادر لمنزلهم في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ونعى المنتدى بفخر واعتزاز الصحفية وفاء العديني التي سخّرت حياتها وكرست جهدها لنقل معاناة شعبها المظلوم عبر الإعلام الدولي من خلال سلسلة مقالات باللغة الإنجليزية وحوارات مع النشطاء الأجانب ومؤتمرات إلكترونية ومعارض صور ومسابقات للأفلام القصيرة باللغة الإنجليزية.

الأكثر قراءة اليوم

من كان الجاسوس؟..

الاحتلال يغتال قائد حماس في لبنان فتح شريف وعائلته بقصف جنوب لبنان

جيش الاحتلال يغتال 3 من قيادة "الجبهة الشعبية" في قصف حي الكولا في بيروت

الاستخبارات الإسرائيلية: نصر الله استشهد اختناقا بغازات القصف ..

القناة 12 : اسرائيل ألغت فرصة اغتيال السنوار ..

عن السؤال الإيراني..

حزب الله يرد على الأنباء المتداولة حول تعيين امين عام جديد ..

الأخبار الرئيسية

بلومبيرغ: إيران بحالة ضعف وحزب الله تحت الصدمة ولا تصعيد للصراع بعد اغتيال نصر الله..

كتائب القسام: كمين مركب نجم عنه قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال جنوب قطاع غزة

نعيم قاسم: سنستمر في مساندة غزة وفلسطين وقواتنا جاهزة لأي توغل بري إسرائيلي

فتح وحماس تبحثان الأربعاء في القاهرة حرب الإبادة الجماعية في غزة وتحقيق المُصالحة

غالانت اغتيال نصر الله خطوة مهمة نحو اجتياح بري لـ"لبنان" ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية