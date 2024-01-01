بلومبيرغ: إيران بحالة ضعف وحزب الله تحت الصدمة ولا تصعيد للصراع بعد اغتيال نصر الله..

وكالات / سما/

نقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤولين أن حزب الله اللبناني لا زال تحت الصدمة وأنه مع حليفته إيران في حالة ضعف ولم يعد أمامهما سوى خيارات قليلة، ومن غير المرجح أن يصعدا الصراع.

ونقل موقع "بلومبيرغ" عن مسؤولين في الولايات المتحدة والمنطقة أنه من غير المرجح أن يؤدي اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لإشعال حرب مباشرة مع إيران.

وأضاف المسؤولون أن طهران ستركز على إعادة بناء حزب الله والحفاظ على شبكتها من وكلائها في المنطقة.

من جهته، قال مصدر مطلع إن إيران ستحاول نقل آلاف المقاتلين إلى المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا، مضيفا أنه سيتحول كل من العراق وسوريا إلى قنوات رئيسية لنقل موارد إلى حزب الله.