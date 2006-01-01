ماهر الطاهر: ندعو "محور المقاومة" إلى تأديب إسرائيل

دمشق/ وكالات/

دعا القيادي في الجبهة الشعبية، ماهر الطاهر، "كل محور "المقاومة" دون استثناء إلى الرّد على الاعتداءات الإسرائيلية، والقيام بتصعيد كبير حتى يتم تأديب الجيش الإسرائيلي".

وأشار في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "الحرب اشتعلت في المنطقة سواء في غزة أم القدس أو الضفة الغربية أو لبنان، وأمام هذا الواقع لا خيار سوى بالمواجهة".

وأوضح أنّه "تم الكشف عن المخطط الأمريكي الإسرائيلي الذي يهدف إلى تغيير الشرق الأوسط، والذي بدأ منذ حرب تموز 2006، حين أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، كونداليزا رايس، أنّنا نعيش مخاض ولادة شرق أوسط جديد، إلا أنّ مخططهم فشل، والآن يعيدون الكرة من جديد، وهو ما أعلنه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ بداية عملية طوفان الأقصى".

وشدّد الطاهر، أنّ "قيام إسرائيل باغتيال القادة في هذا المحور لن يغير في موازين القوى ولن يسحق "المقاومة".

وأضاف، أنّ "الخيار المعروض على المحور هو الاستسلام وهو ما لن نقبل به، حتى "حزب الله" سيرفض عملية فصل الجبهات مهما تعرّض للضغوط".

وأكّد الطاهر على ضرورة الرد على "إسرائيل، ومنع هؤلاء المجرمين من تنفيذ مخططهم وتحديدا الولايات المتحدة التي تقود هذه المعركة".