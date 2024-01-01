الخارجية الإيرانية: إيران لن تُرسل مُقاتلين لمُواجهة إسرائيل

طهران/ وكالات/

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية الإثنين أنّ طهران لن ترسل مقاتلين إلى لبنان وغزة لمواجهة إسرائيل، وذلك بينما تنفذ اسرائيل ضربات على الجماعات التي تدعمها إيران في المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إنّ “حكومتي لبنان وفلسطين لديهما القدرة والقوة اللازمتين لمواجهة عدوان النظام الصهيوني، ولا داعي لنشر قوات إيرانية مساعِدة أو تطوعية”.

وتشن إسرائيل في الأيام الأخيرة ضربات عنيفة ضدّ الجماعات الحليفة والمدعومة من إيران، من بينها حزب الله في لبنان و”انصار الله” في اليمن.

واغتيل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الجمعة في غارة اسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية التي تعدّ معقلا للحزب الشيعي المسلّح والمموّل من الجمهورية الإسلامية.

وأضاف كنعاني “لم نتلقَّ أيضا أي طلبات ونعلم أنّهم لا يحتاجون إلى مساعدة من قواتنا”.

وأدّت الغارة ذاتها إلى استشهاد نائب قائد عمليات الحرس الثوري عباس نيلفوروشان.

وتعهّد كنعاني أنّ “النظام الصهيوني الغاصب لن يبقى من دون عقاب على الجرائم التي ارتكبها ضدّ الشعب الإيراني وقوى المقاومة والمواطنين والجنود الإيرانيين”.

وزار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الإثنين مكتب حزب الله في طهران لـ”التعزية” بأمينه العام، حسبما أفاد بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة.

وأكد المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي أنّ اغتيال نصرالله “لن يذهب سدى”، بينما توعد نائب الرئيس محمد رضا عارف بأنّ هذا الاغتيال سيؤدي إلى “زوال” إسرائيل.