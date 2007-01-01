فتح وحماس تبحثان الأربعاء في القاهرة حرب الإبادة الجماعية في غزة وتحقيق المُصالحة

القاهرة/ سما/

أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الاثنين، أن وفدا منها سيلتقي قادة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القاهرة، الأربعاء، لبحث “حرب الإبادة الجماعية” الإسرائيلية بقطاع غزة وتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وقالت فتح، في بيان وصل الأناضول نسخة منه: “وفد حركة فتح يتوجه للقاهرة الأربعاء القادم”.

وأوضحت أن الوفد “يضم محمود العالول نائب رئيس الحركة، وعزام الأحمد عضو اللجنة المركزية للحركة وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وروحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني”.

وأضافت أن الوفد “سيبحث مع قادة حماس الأوضاع الفلسطينية في ظل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وسبل إغاثة السكان”.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا على غزة، أسفرت عن أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وبموازاة حربه على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد 719 فلسطينيا، بينهم 160 طفلا، وإصابة نحو 6 آلاف و200 واعتقال أكثر من 11 ألف، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

كما ستبحث فتح وحماس سبل إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية، وفق البيان.

ومنذ عام 2007، يتواصل انقسام فلسطيني جغرافي وسياسي بين فتح وحماس، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية واتفاقيات عديدة في إنهائه.

وحتى الساعة 11:50 “ت.غ” لم تتوفر إفادة من حماس بشأن لقاء القاهرة المرتقب.