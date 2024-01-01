عشائر وعائلات غزة : نرفض مظاهر قطع الطرق والسرقات ويجب محاسبتهم

غزة / سما/

ستنكر تجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة مظاهر قطع الطرق والسطو والسرقات والتي زادت حدتها في الأونة الأخيرة، معتبرة أن من يقوم بمثل هذه الأفعال هم فئة مارقة خارجة عن الصف الوطني ويجب محاسبتهم.

جاء ذلك خلال وقفة عشائرية نظمها تجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة في مستشفى ناصر خلال مؤتمر صحفي عقده التجمع .

وتخلل المؤتمر كلمة للوجهاء جاء فيها دعوة العشائر لنبذ هذه التصرفات التي تخالف شرعنا وعاداتنا ورفع الغطاء على من يثبت عليه من أبناء العائلات هكذا تصرفات وتشميسه ومحاسبته وفق القانون والعرف الفلسطيني في القطاع .

وقال المختار حسين أبو عيادة أن هذه الوقفة جاءت في وقت يعاني فيه أهلنا في قطاعنا الصامد من ويلات العدوان الظالم على مدار سنه مضت وزادها معاناة قيام بعض أفراد العشائر بأفعال تعارض أصالة وتاريخ عائلاتنا في غزة .

وطالب المختار أبو عيادة العشائر والعائلات الفلسطينية العريقة التعبير عن رفضها لهذه الأفعال المنافية لأصالة عائلاتنا .

وأضاف المختار أبوعيادة أن عدد من وجهاء ومخاتير العائلات استجابو لنداء التجمع وأصدرو بينات استنكار ورفض وإدانة للتصرفات المشبوهة لبعض أفراد عائلاتهم ورفع الغطاء عنهم وفق شرعنا والعادات الفلسطينية الأصيلة.