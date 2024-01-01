جيش الاحتلال: رصدنا 35 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان وتم اعتراض بعضها

القدس المحتلة / سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين رصد 35 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان واعتراض بعضها وسقوط عدد منها في مناطق خالية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "بعد إطلاق صفارات الإنذار بين الساعة 11:12 والساعة 11:13 في مناطق جنوب هضبة الجولان والجليل الأعلى، تم رصد حوالي 20 قذيفة قادمة من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتراض عدة قذائف وسقوط الباقي في مناطق مفتوحة".

وأضاف: "وبعد إطلاق صفارات الإنذار بين الساعة 11:08 والساعة 11:09 في مناطق شمال هضبة الجولان وسنير، تم رصد حوالي 15 قذيفة قادمة من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتراض عدد من القذائف وسقط الباقي في مناطق مفتوحة".