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غالانت اغتيال نصر الله خطوة مهمة نحو اجتياح بري لـ"لبنان" ..

الإثنين 30 سبتمبر 2024 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت اغتيال نصر الله خطوة مهمة نحو اجتياح بري لـ"لبنان" ..



القدس المحتلة / سما/

قال وزير الأمن الإسرائيلي، "يوآف غالانت"، اليوم الإثنين، إن اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، هو مرحلة هامّة، نحو اجتياح بريّ للبنان.

جاء ذلك خلال حديثه إلى جنود وضباط، خلال جولة أجراها اليوم إلى الحدود الشمالية، "حيث التقى بمقاتلي اللواء 188 ومقاتلي لواء غولاني".

وتلقّى غالانت إحاطة بشأن "جاهزية القوات لإمكانية توسيع المعركة في المنطقة الحدودية"؛ كما "تحدث مع قادة الكتائب والسرية في اللواء 188، واستمع إلى نشاطهم في غزة وانتقالهم إلى الشمال".

وذكر غالانت أن "القضاء على نصر الله خطوة مهمة جدا، لكنها ليست كل شيء"، مضيفا: "سنستخدم كل الإمكانيات التي لدينا، وإذا لم يفهم أحد على الجانب الآخر ماذا تعني القدرات، فهي القدرات كلّها، وأنتم جزء من هذا".

وأضاف: "كل ما يجب القيام به سيتم القيام به، وهدفنا هو إعادة سكان الشمال إلى منازلهم؛ ومن أجل عودة سكان الشمال إلى منازلهم، سنكون على استعداد لبذل كل جهد ممكن".

وتابع: هذه هي مهمتكم، وهذه هي مهمة الجيش الإسرائيلي، وهذا ما سنفعله وسنستخدم كل ما هو ضروري؛ قواتكم والقوات الأخرى من الجوّ ومن البحر ومن الأرض"، في إشارة إلى اجتياح بريّ إسرائيلي للبنان، يبدو وشيكا.

وجاءت تصريحات غالانت فيما أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، اليوم الإثنين، أن الحزب سيستمر بإسناد قطاع غزة في مواجهة إسرائيل، وسينتخب أمين عاما جديدا له قريبا، خلفا للراحل حسن نصر الله.

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