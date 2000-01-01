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السيناتور مارك كيلي : إسرائيل استخدمت قنبلة أمريكية لقتل زعيم حزب الله

الإثنين 30 سبتمبر 2024 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السيناتور مارك كيلي : إسرائيل استخدمت قنبلة أمريكية لقتل زعيم حزب الله



القدس المحتلة / سما/

قال السيناتور مارك كيلي اليوم إن القنبلة التي استخدمتها إسرائيل لاغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله أمريكية الصنع.

وأضاف كيلي، رئيس اللجنة الفرعية للقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، في تصريحات لشبكة إن بي سي اليوم الأحد، أن إسرائيل استخدمت قنبلة من طراز مارك 84 تزن 2000 رطل "900 كجم"، موضحا أننا نرى زيادة في استخدام الذخائر الموجهة، وذخائر الهجوم المباشر المشترك، ونستمر في توفير تلك الأسلحة، حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأسلحة التي استخدمت في الهجوم الذي أدى إلى استشهاد نصر الله وتدمير ستة مبان سكنية على الأقل، ما أسفر عن استشهاد عدة أشخاص وإصابة العشرات.

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