القدس المحتلة : آليات الاحتلال تنفذ عمليات هدم في مخيم شعفاط

القدس المحتلة / سما/

نفذت آليات الاحتلال، اليوم الإثنين، عمليات هدم عند مدخل مخيم شعفاط في مدينة القدس.

واقتحمت قوات كبيرة من الوحدات الخاصة والشرطة الاسرائيلية والبلدية بطواقمها والياتها، مدخل مخيم شعفاط في القدس، واغلقت المنطقة بالكامل، ثم شرعت بعملية هدم لمنشآت تجارية في المكان.

وقامت قوات الاحتلال بإغلاق الحاجز العسكري المقام مدخل المخيم، مما تسبب بأزمات مرورية في الموقع، حيث تزامن الإغلاق مع خروج الطلبة الى مدارسهم والموظفين والعمال الى اماكن عملهم.

ومنذ قرابة اسبوعين، تستهدف سلطات الاحتلال بمؤسساتها المختلفة مخيم شعفاط، باقتحام متكرر للمخيم وتنفيذ مداهمات للمحلات التجارية وتعليق قرارات هدم واستدعاءات لمراجعات البلدية، ومصادرة بضائع، وفرض مخالفات مختلفة، ونصب الحواجز داخل شوارع المخيم وسحب تراخيص المركبات، اضافة الى اعتقالات واستدعاءات، واعتداءات على الأهالي بالرصاص والقنابل.