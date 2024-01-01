حزب الله يرد على الأنباء المتداولة حول تعيين امين عام جديد ..

بيروت/ سما/

أصدر حزب الله فجر اليوم الاثنين بيانا رد من خلاله على ما يتم تداوله بخصوص الإجراءات التنظيمية داخل قيادة الحزب.

وقال بيان صادر عن العلاقات الإعلامية: “تعليقا على الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول إجراءات تنظيمية داخل قيادة حزب الله بعد استشهاد الأمين العام، يهمنا أن نوضح أن الأنباء المتعلقة بهذا الشأن لا أهمية لها ولا يبنى عليها ما لم يصدر بشأنها بيان رسمي عن قيادة حزب الله”.

وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام لبنانية بيانا نسب إلى حزب الله بشأن مراسم تشييع أمينه العام حسن نصر الله، زعم أن القيادة تجري اتصالات مكثفة ومشاورات على أعلى المستويات مع العراق وإيران، حيث من المقرر أن يقام تشييع تاريخي في بيروت، كما ستقام صلاة الغائب في إيران”.

وزعم البيان أيضا أنه سيتم نقل جثمان نصر الله على متن طائرة رئاسية إلى كربلاء، ليوارى الثرى في الصحن الشريف بجوار جده الإمام الحسين.

كما ذكرت وسائل إعلام أن مجلس شورى حزب الله اختار هاشم صفي الدين أمينا عاما خلفا لنصر الله.

وكان هاشم صفي الدين يشغل منصب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله ويعتبر الرجل الثاني فيه وظهر كأبرز المرشحين لخلافة نصر الله كونه ابن خالته وصهر القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني عدا أنه يشبه نصر الله كثيرا شكلا ونطقا.

ويوم السبت 28 سبتمبر أصدر حزب الله اللبناني بيانا نعى فيه أمينه العام حسن نصر الله بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي نجاح عملية اغتياله الجمعة في ضاحية بيروت الجنوبية.