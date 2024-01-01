  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

حزب الله يرد على الأنباء المتداولة حول تعيين امين عام جديد ..

الإثنين 30 سبتمبر 2024 08:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يرد على الأنباء المتداولة حول تعيين امين عام جديد ..



بيروت/ سما/

أصدر حزب الله فجر اليوم الاثنين بيانا رد من خلاله على ما يتم تداوله بخصوص الإجراءات التنظيمية داخل قيادة الحزب.

وقال بيان صادر عن العلاقات الإعلامية: “تعليقا على الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول إجراءات تنظيمية داخل قيادة حزب الله بعد استشهاد الأمين العام، يهمنا أن نوضح أن الأنباء المتعلقة بهذا الشأن لا أهمية لها ولا يبنى عليها ما لم يصدر بشأنها بيان رسمي عن قيادة حزب الله”.
وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام لبنانية بيانا نسب إلى حزب الله بشأن مراسم تشييع أمينه العام حسن نصر الله، زعم أن القيادة تجري اتصالات مكثفة ومشاورات على أعلى المستويات مع العراق وإيران، حيث من المقرر أن يقام تشييع تاريخي في بيروت، كما ستقام صلاة الغائب في إيران”.
وزعم البيان أيضا أنه سيتم نقل جثمان نصر الله على متن طائرة رئاسية إلى كربلاء، ليوارى الثرى في الصحن الشريف بجوار جده الإمام الحسين.
كما ذكرت وسائل إعلام أن مجلس شورى حزب الله اختار هاشم صفي الدين أمينا عاما خلفا لنصر الله.
وكان هاشم صفي الدين يشغل منصب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله ويعتبر الرجل الثاني فيه وظهر كأبرز المرشحين لخلافة نصر الله كونه ابن خالته وصهر القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني عدا أنه يشبه نصر الله كثيرا شكلا ونطقا.
ويوم السبت 28 سبتمبر أصدر حزب الله اللبناني بيانا نعى فيه أمينه العام حسن نصر الله بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي نجاح عملية اغتياله الجمعة في ضاحية بيروت الجنوبية.

الأكثر قراءة اليوم

من كان الجاسوس؟..

الكشف عن مفاجئة حول عملية اغتيال “نصر الله”: جاسوس إيراني اخترق دائرة الحزب الداخلية..

مجلة أمريكية: بن سلمان ابلغ الامريكان ان القضية الفلسطينية لا تهمه شخصيا ولكنها تهم شعبه..

توفي من قوة الانفجار..مصادر لبنانية : انتشال جثة نصر الله في الضاحية الجنوبية دون جروح

حزب الله" ينعى القياديين علي كركي ونبيل قاووق

الاستخبارات الإسرائيلية: نصر الله استشهد اختناقا بغازات القصف ..

عن الاغتيال الأكبر ..! أكرم عطا الله

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يغتال قائد حماس في لبنان فتح شريف وعائلته بقصف جنوب لبنان

360 يوما للحرب على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة

جيش الاحتلال يغتال 3 من قيادة "الجبهة الشعبية" في قصف حي الكولا في بيروت

من كان الجاسوس؟..

"وول ستريت جورنال": اغتيال نصر الله لن يؤثر في قوة حزب الله البشرية وترسانته العسكرية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية