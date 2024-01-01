360 يوما للحرب على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٦٠ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

واستشهد تسعة مواطنين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية واصيب ٤١ مواطن .

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤١٥٩٥ شهيدا و ٩٦٢٥١ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وواصلت قوات الاحتلال استهداف خيام ومراكز النزوح في مختلف مناطق قطاع غزة.

وارتقى اربعة شهداء وإصابات في قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة العديني في منطقة الحكر بدير البلح وسط القطاع.

كما استشهد مواطن واصابات خطيرة في قصف خيمة للنازحين في منطقة البركة وسط دير البلح.

واستشهد ستة مواطنين ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الدعاليس في مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزل لعائلة نشبت في شارع الدعوة شرق النصيرات وسط قطاع غزة.

غزة والشمال

وارتقى شهداء وعدد من الإصابات في قصف الاحتلال مدرسة أبو جعفر التي تؤوي نازحين بحي السلاطين غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وكان ثلاثة مواطنين استشهدوا في قصف مماثل استهدف مدرسة ام الفحم في بيت لاهيا.

وارتقى شهيدان وعدد من الإصابات جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مسجد رياض الصالحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واستشهد اثنين من المواطنين ومصابون بقصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة سمور بمنطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

جنوب القطاع

واستشهد ثلاثة مواطنين في استهداف سيارة مدينة قرب ملاهي أصداء شمالي خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الخامس تنفيذ حملة تدمير واسعة وكبيرة في بلدة الفخاري وحي العمور شرق مدينة خان يونس ،مع التركيز على تدمير القطاع الزراعي، حيث طبيعة البلدة الزراعية، التي كانت تُعتبر جزءاً من سلة الخضراوات والفواكه للقطاع.

واقتلعت الجرافات خلال الأيام الأربعة الماضية آلاف الأشجار المُثمرة، وجرفت آباراً زراعية، ودمرت شبكات وخطوطاً للمياه، كما جرفت مرافق بنية تحتية في تلك المنطقة

وارتقى شهيدان بقصف إسرائيلي شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وواصلت قوات الاحتلال نيف المنازل في الحي السعودي غرب رفح.