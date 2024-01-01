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الاحتلال يغتال قائد حماس في لبنان فتح شريف وعائلته بقصف جنوب لبنان

الإثنين 30 سبتمبر 2024 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغتال قائد حماس في لبنان فتح شريف وعائلته بقصف جنوب لبنان



بيروت /سما/

أعلنت حركة حماس استشهاد قائدها في لبنان فتح شريف أبو الأمين مع زوجته وابنيه في جريمة اغتيال ارتكبها الاحتلال الصهيوني في مخيم البص في لبنان.

وقالت حماس في بيان لها، الاثنين: بكلّ معاني الصَّبر والفخر والاعتزاز، وبمزيد من التسليم والرِّضا بقضاء الله وقدره، ننعى إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، وأمتنا العربية والإسلامية، الشهيد القائد فتح شريف أبو الأمين قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان وعضو قيادة الحركة في الخارج شهيداً على طريق القدس، وفي ظلال ملحمة طوفان الأقصى، وزوجته المربية الشهيدة اُمية إبراهيم عبد الحميد، وابنيه الشهيد أمين والشهيدة وفاء.

وأضافت أنه ترجّل فجر هذا اليوم، بعد عملية اغتيال إرهابية وإجرامية، طالته هو وزوجته المجاهدة، ونجله وكريمته، إثر غارة جويّة استهدفتهم جميعا في منزلهم في مخيّم ( البص) بالجنوب اللبناني.

وتابعت: مضى القائد أبو الأمين شهيداً، في معركة طوفان الأقصى المباركة على طريق قادة حركتنا وشعبنا الشهداء، بعد مسيرة حافلة بالعمل خدمة لشعبنا الفلسطيني ونضاله المشروع وقضيته العادلة،

وقالت: إن الشهيد كان شعلة دائبة من النشاط والحيوية، شجاعاً مقداماً ، وراحلة من رواحل العمل الوطني والدعوي والتربوي والجهادي، لا تكل ولا تمل ، تصل الليل بالنهار ، في سبيل الله وقضيتك العادلة( فلسطين ) التي حملتها بأمانة وتفان وإخلاص.

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