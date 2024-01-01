الاحتلال يقتحم مخيمات وبلدات بالقدس والضفة وتشن حملة اعتقالات واسعة

رام الله/سما/

اقتحمت جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الاثنين مدن وبلدات بالقدس والضفة، وشنت حملة اعتقالات وهدم ضد محال تجارية وبيوت.

هدم منشآت تجارية قرب مخيم شعفاط

اقتحمت قوات كبيرة من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافة عسكرية، فجر يوم الإثنين، مخيم شعفاط العسكري، شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال شرعت بهدم منشآت تجارية قرب حاجز مخيم شعفاط العسكري في القدس المحتلة.

اقتحام مخيم قلنديا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها، واعتقلت شابين من منزليهما.

اقتحام نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الاثنين، مدينة نابلس من عدة محاور.

وأفادت مصادر محلية وأمنية لوكالة "وفا" بأن آليات الاحتلال اقتحمت المنطقتين الشرقية والغربية من مدينة نابلس، ومخيم عسكر القديم شرقا، حيث اندلعت مواجهات هناك، ولم يبلغ عن إصابات، واعتقلت الشقيقين عبد الرحيم وشادي فايز بشكار بعد مداهمة منزلهما في المخيم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق المخفية ورفيديا، ونابلس الجديدة في المدينة، وأطلقت القنابل الصوتية، وحطمت صرح الشهداء في منطقة المخفية، وداهمت عددا من البنايات السكنية، والمنازل وعاثت بها خرابا، قبل أن تعتقل الشبان عبد الله عرفات، وإياد عثمان من رفيديا، وصبحي اللداوي من منطقة نابلس الجديدة.