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القناة 12 : اسرائيل ألغت فرصة اغتيال السنوار ..

الإثنين 30 سبتمبر 2024 07:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 12 : اسرائيل ألغت فرصة اغتيال السنوار ..



القدس المحتلة/سما/

زعمت اسرائيل أنها تراجعت عن اغتيال يحيى السنوار خشية المساس بالمختطفين الإسرائيليين .

وتضيف القناة 12 الإسرائيلية ان إسرائيل كانت لديها الفرصة للقضاء عليه ولكن بسبب الخوف من المساس "بالمختطفين" تقرر عدم تنفيذ العملية.

وبحسب القناة فإن معلومة ذهبية وصلت إلى إسرائيل حول مكان السنوار، لكن بعد دراسة الوضع تقرر عدم تنفيذ العملية لارتفاع خطر إصابة المختطفين. في حين تشير التقديرات إلى أنه محاصر بالأسرى الإسرائيليين مع علمه بأن إسرائيل ستتجنب إيذائهم، حتى لو كان الثمن هو تجنب إيذائه. .

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