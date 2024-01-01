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استشهاد مواطن وزوجته وأطفاله بقصف طائرات الاحتلال منزلهم بدير البلح

الإثنين 30 سبتمبر 2024 06:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد مواطن وزوجته وأطفاله بقصف طائرات الاحتلال منزلهم بدير البلح



غزة /سما/

استشهد 4 مواطنين من عائلة واحدة، فجر اليوم الاثنين بقصف إسرائيلي استهدف منزلهم في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قصفًا إسرائيليًا استهدف منزلاً لعائلة العديني بمنطقة البركة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطن وزوجته وأطفاله. 

ومساء أمس الأحد، استشهد 6 مواطنين وأصيب عدد آخر، جرّاء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة "الدعاليس" بمحيط مسجد "حماد الحسنات" في النصيرات.

 

ويتعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المنازل المأهولة في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، ما أسفر عن آلاف المجازر المشابهة. 

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة خلال الساعات الماضية إلى 31 شهيدًا، جراء الغارات الإسرائيلية على مختلف أنحاء القطاع.

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