السعودية تقدم دعما ماليا شهريا لفلسطين بقيمة 10 ملايين دولار

الرياض / وكالات/

أعلنت وزارة الخارجية السعودية تقديم المملكة دعما ماليا شهريا لدولة فلسطين، بهدف تخفيف آثار العدوان الإسرائيلي على شعبنا.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء محمد مصطفى مع سفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن، سفير المملكة العربية السعودية غير المقيم لدى دولة فلسطين، القنصل العام في القدس نايف بن بندر السديري، في مقر السفارة السعودية بالعاصمة الأردنية عمان، والتي أعلن فيها عن تسليم دولة فلسطين الدفعة الشهرية الأولى وقيمتها عشرة ملايين دولار.

وأكد السديري مواقف المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، على المستويات كافة.

وجاء في بيان الخارجية السعودية: "تجدد السعودية التأكيد على الجهود الحثيثة التي بذلها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدة حرصهما على إيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ما يسهل إمكانية نيل الشعب الفلسطيني الشقيق لحقوقه المشروعة كافة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية."

بدوره، أعرب مصطفى عن شكره للمملكة العربية السعودية والقيادة السعودية، ناقلا تحيات سيادة الرئيس محمود عباس للمملكة وقيادتها على دعمها السياسي والاقتصادي والإنساني الدائم، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس.