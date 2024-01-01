  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بايدن يقول إنه سيتحدث إلى نتنياهو لتجنب اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط

الإثنين 30 سبتمبر 2024 12:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يقول إنه سيتحدث إلى نتنياهو لتجنب اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط



سما / وكالات /

 قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد إنه سيتحدثإلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دون أن يحدد موعدا لذلك.
وأضاف بايدن لصحفيين “سأخبركم بما سأقوله له حينما أتحدث معه”.
وعندما سُئل بايدن عما إذا كان يمكن تفادي اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط، أجاب “لا بد من ذلك. يتعين علينا حقا تفاديها”.
 شدد الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد على”وجوب تجنب” اندلاع نزاع إقليمي في الشرق الأوسط، بعدما أسفرت الغارات الإسرائيلية الأخيرة في لبنان عن  استشهاد نحو 50 شخصا.
وردا على سؤال لصحافي عن الحاجة إلى تفادي نزاع إقليمي، قال بايدن “ينبغي أن يحصل ذلك. يجب فعلا تجنب ذلك”.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن مفاجئة حول عملية اغتيال “نصر الله”: جاسوس إيراني اخترق دائرة الحزب الداخلية..

من كان الجاسوس؟..

مجلة أمريكية: بن سلمان ابلغ الامريكان ان القضية الفلسطينية لا تهمه شخصيا ولكنها تهم شعبه..

توفي من قوة الانفجار..مصادر لبنانية : انتشال جثة نصر الله في الضاحية الجنوبية دون جروح

حزب الله" ينعى القياديين علي كركي ونبيل قاووق

الاستخبارات الإسرائيلية: نصر الله استشهد اختناقا بغازات القصف ..

اسرائيل : قصف صاروخي من لبنان يصل القدس المحتلة

الأخبار الرئيسية

من كان الجاسوس؟..

"وول ستريت جورنال": اغتيال نصر الله لن يؤثر في قوة حزب الله البشرية وترسانته العسكرية

غارات إسرائيلية على ميناءين ومحطتي كهرباء بالحديدة غربي اليمن بعد يوم من قصف “انصار الله” مطار اللد بصاروخ “فلسطين 2”..

هيئة البث: الجيش الإسرائيلي يجري استعدادات جدية لعملية برية محدودة في لبنان

الاستخبارات الإسرائيلية: نصر الله استشهد اختناقا بغازات القصف ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية