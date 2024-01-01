بايدن يقول إنه سيتحدث إلى نتنياهو لتجنب اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط

سما / وكالات /

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد إنه سيتحدثإلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دون أن يحدد موعدا لذلك.

وأضاف بايدن لصحفيين “سأخبركم بما سأقوله له حينما أتحدث معه”.

وعندما سُئل بايدن عما إذا كان يمكن تفادي اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط، أجاب “لا بد من ذلك. يتعين علينا حقا تفاديها”.

شدد الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد على”وجوب تجنب” اندلاع نزاع إقليمي في الشرق الأوسط، بعدما أسفرت الغارات الإسرائيلية الأخيرة في لبنان عن استشهاد نحو 50 شخصا.

وردا على سؤال لصحافي عن الحاجة إلى تفادي نزاع إقليمي، قال بايدن “ينبغي أن يحصل ذلك. يجب فعلا تجنب ذلك”.