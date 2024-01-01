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ساعر ينضم للحكومة الإسرائيلية برئاسة تنياهو بلا شروط

الأحد 29 سبتمبر 2024 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
ساعر ينضم للحكومة الإسرائيلية برئاسة تنياهو بلا شروط



القدس المحتلة / سما/

أعلن رئيس حكومة دولة الاحتلال نتنياهو، عن انضمام جدعون ساعر إلى مجلس الوزراء،

وقال نتنياهو وساعر  في بيان مشترك مساء الأحد، إن حزب عضو الكنيست جدعون ساعر ”اليمين الموحد“ سينضم إلى الحكومة.

 كان هذا الإعلان خطوة دراماتيكية جاءت بعد أقل من أسبوع من اقتراب ساعر من الانضمام إلى الحكومة كوزير للجيش، إلا أنه تم إلغاء الاتفاق.

ووفقًا للتقارير، فإن ساعر سيشغل منصب وزير بدون حقيبة وعضوية وزير الأمن القومي. كما سينضم إلى المشاورات الأمنية المصغرة، كما سيصبح الرجل الثاني في حزب ساعر، عضو الكنيست زئيف إلكين، وزيرًا بدون حقيبة.

ويؤدي انضمام ساعر إلى أعضاء الكنيست الأربعة إلى رفع حجم الائتلاف الحاكم من 64 إلى 68 عضوًا.

 وهذا يعني أن الحزبين اليمينيين المتطرفين في الائتلاف، الحزب الديني الصهيوني (سبعة أعضاء كنيست) وحزب عوتسما يهوديت (ستة أعضاء كنيست)، لن يكون بإمكانهما تهديد أغلبية الائتلاف في بعض الأصوات مقابل تنازلات سياسية.

وقال نتنياهو أن جدعون ساعر يقبل الانضمام لحكومتي وسيكون  عضوا في الحكومة ووزيرا بدون حقيبة.

وقال ساعر:" وصلت إلى استنتاج لا يمكن الجلوس في المعارضة وهذا وقت واجبي أن ادعم بجانب من يجلسون على طاولة اتخاذ القرارات وامامنا قرارات صعبة كي نضمن مستقبل إسرائيل".

ومع دخول حزب ساعر سيكون عدد أعضاء الائتلاف الحكومي 68 نائبا في الكنيست.

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