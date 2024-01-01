عشرات الشهداء والإصابات بغارات إسرائيلية ونسف منازل فوق رؤوس ساكنيها في قطاع غزة

غزة/سما/

استشهد 6 فلسطينيين، الأحد، وأصيب آخرون، بقصف إسرائيلي استهدف منازل مدنيين في عدة مناطق داخل قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بـ “استشهاد الشاب محمد عصمت شاهين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ استطلاع، منزلا قرب مقبرة القسام وسط مخيم النصيرات (وسط)”.

في السياق، قال شهود عيان للأناضول: “إصابات في صفوف المدنيين، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة قشلان بالمخيم الجديد شمال النصيرات”.

وأكد الشهود “إصابة عدة فلسطينيين أيضا، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة قنيطة في محيط مفترق الغفري على شارع الجلاء بمدينة غزة”.

وأشاروا إلى أن “طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة فياض في منطقة المشاعلة بدير البلح وسط قطاع غزة”.

وفي بيان له، قال جهاز الدفاع المدني في القطاع: “انتشال شهيدين من منزل لعائلة أبو نصر جراء قصف الاحتلال محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة”.

وذكرت مصادر طبية في المستشفى المعمداني بمدينة غزة، أن “ثلاثة فلسطينيين استشهدوا، وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بمحيط مفترق الشعبية وسط مدينة غزة”.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.