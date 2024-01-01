غارات إسرائيلية على ميناءين ومحطتي كهرباء بالحديدة غربي اليمن بعد يوم من قصف “انصار الله” مطار اللد بصاروخ “فلسطين 2”..

صنعاء/سما/

شن الجيش الإسرائيلي، الأحد، غارات جوية على أهداف في محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر غربي اليمن، حسب تل أبيب وجماعة “انصار الله” اليمنية.

وقال الجيش الإسرائيلي، عبر بيان: “في عملية جوية واسعة النطاق اليوم (الأحد)، هاجمت عشرات من الطائرات أهدافا عسكرية لنظام (جماعة) الحوثي (…) في منطقتي رأس عيسى والحديدة في اليمن”.

وأضاف أنه هاجم “محطات توليد الطاقة (الكهربائية) وميناءً بحريًا يُستخدم لنقل الأسلحة”، على حد قوله.

وتابع أن الهجوم جاء ردا على الهجمات الأخيرة التي نفذته جماعة “انصار الله” ضد إسرائيل.

السبت، أعلنت جماعة “انصار الله”، أن قواتها استهدفت مطار اللد (بن غوريون) الدولي جنوب شرق تل أبيب، وسط إسرائيل بصاروخ باليستي، أثناء وصول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قادما من نيويورك.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عبر منصة “إكس”، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارة على ميناء الحديدة.

وقالت: “هجوم في اليمن على ميناء الحديدة بعد إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية على غوش دان (تل أبيب الكبرى) 3 مرات خلال الأسبوعين الماضيين”.

فيما ذكرت هيئة البث العبرية (رسمية) أن الجيش الإسرائيلي هاجم أيضا مطار الحديدة وشركة الكهرباء فيه وميناء آخرا في مدينة رأس عيسى في المحافظة نفسها.

ووفق صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية فإن هذا الهجوم أوسع من الهجوم الذي شنته تل أبيب على الحديدة في يوليو/ تموز الماضي.

وبثت القناة “12” العبرية (خاصة) صورة قالت إنها لحريق اندلع في ميناء الحديدة؛ إثر الهجوم الإسرائيلي.

وذكرت قناة “المسيرة” الفضائية، التابعة للحوثيين، في خبر عاجل مقتضب، أن “غارات العدو الإسرائيلي استهدفت، الأحد، ميناءي الحديدة ورأس عيسى، ومحطتي الحالي، ورأس كثيب الكهربائيتين بالمحافظة”، دون تفاصيل.

وأعلنت جماعة “انصار الله” اليمنية، السبت، أن قواتها استهدفت مطار اللد (بن غوريون) بصاروخ باليستي، أثناء وصول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قادما من الولايات المتحدة.

جاء ذلك في بيان متلفز للمتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، تابعه مراسل الأناضول.

وقال سريع إن “القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية (التابعة للحوثيين) نفذت عملية استهداف لمطار يافا المسمى إسرائيليا (بن غوريون)”.

وأضاف أن الاستهداف كان “أثناء وصول المجرم بنيامين نتنياهو، قادما من نيويورك بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وأوضح المتحدث العسكري للحوثيين أن “العملية نفذت بصاروخ باليستي نوع فلسطين 2”.

وتوعد باستمرار “الرد على جرائم العدو الإسرائيلي، فيما لن يتم التردد برفع مستوى التصعيد استجابة لمتطلبات المرحلة ومشاركة في الدفاع عن غزةَ ولبنان”.

من جهته قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت الأحد، إنه ليس هناك مكان بعيد بالنسبة إلى إسرائيل، بعد الغارات التي نفّذها جيشه على مدينة الحديدة في غرب اليمن ردا على هجمات الحوثيين على الأراضي الإسرائيلية.

وقال غالانت في بيان صادر عن مكتبه بعد تنفيذ الضربات على مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الجماعة “رسالتنا واضحة: بالنسبة إلينا، ليس هناك مكان بعيد”.