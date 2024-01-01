البيت الأبيض: الحرب الشاملة ليست السبيل لاعادة سكان شمال اسرائيل إلى منازلهم ..

واشنطن / وكالات /

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الأحد، إن واشنطن تسمع تصريحات تخرج من طهران وتنتظر لترى ماذا ستفعل.

وأضاف كيربي في حوار من شبكة "سي إن إن" CNN: "نواصل الحديث إلى الإسرائيليين بشأن الخطوة الصحيحة التالية في لبنان، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تنتظر لترى مساعي حزب الله لشغل فراغ القيادة".

كما أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض بالقول إن "حرب شاملة مع حزب الله أو إيران ليست السبيل لإعادة السكان إلى ديارهم في شمال إسرائيل بأمان".

كيربي أضاف أن "دعم أميركا لأمن إسرائيل صلب وهذا لن يتغير".