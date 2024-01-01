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طائرات الاحتلال الاسرائيلي تجدد قصفها لمناطق مختلفة بقطاع غزة

الأحد 29 سبتمبر 2024 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات الاحتلال الاسرائيلي تجدد قصفها لمناطق مختلفة بقطاع غزة



غزة / سما/

 جدّدت الطائرات الإسرائيلية قصفها مساء اليوم الأحد لعدة مناطق بقطاع غزة مخلفة عددا من الشهداء والجرحى.
واستهدفت طائرات الاحتلال مدرسة أم الفحم في منطقة السلاطين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة .
واستشهد مواطن وعدد من المصابين في قصف مدفعي على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
واصيبت سيدة وطفلة باستهداف مدفعي لمدنيّن في شارع كشكو شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزَّة.
وارتقى شهيد ومصابون في قصف مسيرة إسرائيلية دراجة هوائية قرب مسجد القسام بالنصيرات وسط قطاع غزة.
وأظهر التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 359 على قطاع غزة استشهاد تسعة مواطنين و اصابة 41 ، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 41,595 شهيد و 96,251 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

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