  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مجلة أمريكية: بن سلمان ابلغ الامريكان ان القضية الفلسطينية لا تهمه شخصيا ولكنها تهم شعبه..

الأحد 29 سبتمبر 2024 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلة أمريكية: بن سلمان ابلغ الامريكان ان القضية الفلسطينية لا تهمه شخصيا ولكنها تهم شعبه..



الرياض / وكالات/

كشفت مجلة "أتلانتيك" الأمريكية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال لقاء جمعهما في يناير/كانون الثاني من العام الجاري في السعودية، أن القضية الفلسطينية لا تهمه شخصيا.

وبحسب التقرير، فقد أوضح بن سلمان لبلينكن أن هذه القضية مهمة بالفعل لشعبه، ولذلك فهو يطالب بإحراز تقدم في هذه القضية كشرط لاتفاق التطبيع مع إسرائيل.

بحسب "ذي أتلانتيك"، وصف بن سلمان لبلينكن سبب مطالبته بالتزام إسرائيلي بالترويج لإقامة دولة فلسطينية.

وأوضح الحاكم الفعلي للسعودية، البالغ من العمر 38 عاماً، أن "70% من سكاني أصغر مني سناً"، مضيفاً أن "معظمهم لم يعرفوا القضية الفلسطينية، وأصبحوا على علم بها لأول مرة في هذا الصراع إنها مشكلة كبيرة. هل أنا شخصياً أهتم بالقضية الفلسطينية؟ لا، لكن بالنسبة لشعبي أمر مهم.

ووفقا لتقرير المجلة، سأل بلينكن بن سلمان عما يحتاج إلى أن تفعله إسرائيل للمضي قدما في اتفاق التطبيع. وأجاب بن سلمان أن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة له هو "الهدوء" في غزة.

وورد أيضًا أن بلينكن سأل عما إذا كان بإمكان السعوديين الموافقة على اقتحامات وغارات متكررة للجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة من أجل إحباط البنية التحتية الإرهابية هناك، فأجاب بن سلمان: "يمكنهم العودة بعد ستة أشهر، بعد عام، لكن ليس لحظة توقيعنا على اتفاق التطبيع.

وتؤكد "الأتلانتيك" أنه بحسب مصدر سعودي، فإن وصف بن سلمان لهذه الأمور "ليس دقيقا"، لكن لم يكن هناك نفي صريح للادعاء بأن القضية الفلسطينية لا تهمه شخصيا.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن مفاجئة حول عملية اغتيال “نصر الله”: جاسوس إيراني اخترق دائرة الحزب الداخلية..

من هو حسن نصر الله؟

الاعلام العبري: المستهدف في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الشيخ نبيل قاووق

نتنياهو طلب تأجيل قرار اغتيال نصر الله حتى عودته من نيويورك ووافق لاحقا بسبب “الفرصة العملياتية ..

غياب «هالة» نصر الله عن قيادة «حزب الله»: ضربة قوية وتأثير معنوي كبير

اسرائيل : قصف صاروخي من لبنان يصل القدس المحتلة

نتنياهو : اغتيال نصر الله كانت “شرطا ضروريا” لتغيير موازين القوى بالمنطقة وسنواجه في الأيام المقبلة تحديات كبيرة

الأخبار الرئيسية

توفي من قوة الانفجار..مصادر لبنانية : انتشال جثة نصر الله في الضاحية الجنوبية دون جروح

الكشف عن مفاجئة حول عملية اغتيال “نصر الله”: جاسوس إيراني اخترق دائرة الحزب الداخلية..

جيش الاحتلال الاسرائيلي يُعلن اغتيال قائد كبير في حزب الله..

إيران: اغتيال نصر الله لن يمر دون رد ونتأهب لحرب واسعة في المنطقة ..

359 يوما للحرب على غزة : شهداء بالعشرات وتدمير منازل بمحور "نتساريم"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية