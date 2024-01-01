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جيش الاحتلال الاسرائيلي يُعلن اغتيال قائد كبير في حزب الله..

الأحد 29 سبتمبر 2024 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال الاسرائيلي يُعلن اغتيال قائد كبير في حزب الله..



القدس المحتلة / سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024، عن اغتيال قائد كبير في حزب الله اللبناني، إثر غارة استهدفته في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "قمنا بتصفية نبيل قاووق، قائد وحدة الأمن الوقائي وأحد أعضاء المجلس المركزي التابع لحزب الله".

و أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أمس السبت عن اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في غارة جوية شنتها مقاتلات "إف 35" على هدف بمنطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية، المعقل الرئيسي لـ"حزب الله"، قبل أن يُعلن الحزب رسمياً عن استشهاده.

وقبل ذلك، اغتال جيش الاحتلال قادة عسكريين في الحزب، إثر استهدافهم في غارات متفرقة جنوب ولبنان وفي العاصمة بيروت.

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