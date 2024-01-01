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احتفالات صاخبة المستوطنين في الأقصى لاستشهاد نصر الله

الأحد 29 سبتمبر 2024 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
احتفالات صاخبة المستوطنين في الأقصى لاستشهاد نصر الله



القدس المحتلة / سما/

نظم المستوطنون، صباح اليوم الأحد، احتفالا في الأقصى باستشهاد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وقام المستوطنون، بتشكيل حلقات رقص وغناء في المسجد الأقصى "عند المنطقة الشرقية"، كما نشروا عبر صفحاتهم المختلفة بأنه هذه احتفالات "باغتيال نصر الله".

وتواجدت الشرطة الاسرائيلية في محيط احتفالات المستوطنين في الأقصى، ووفرت لهم الحماية، في وقت يمنع أي شخص وحتى الحراس، الوصول الى المنطقة الشرقية من الأقصى خلال اقتحامات المستوطنين.

ومنذ منتصف آب الماضي، أصبح المستوطنون يقومون الصلوات والاحتفالات في الأقصى بشكل علني وجماعي بحراسة قوات الاحتلال.

ومن جهة ثانية، قام مستوطنون قبل منتصف الليل، بالتجول في محيط البلدة القديمة وسلوان والطور، ورددوا شعارات" تم القضاء على نصر الله، نصر الله مات"، وحملوا التابوت في اشارة الى مقتله.

وارتقى أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، في غارة نفذها الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت الجمعة الماضية، ويوم أمس اعلن عن استشهاده.

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