  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحكومة اللبنانية تعلن نزوح مليون مواطن عن الجنوب جراء الضربات الاسرائيلية

الأحد 29 سبتمبر 2024 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة اللبنانية تعلن نزوح مليون مواطن عن الجنوب جراء الضربات الاسرائيلية



بيروت/ سما/

 أعلن وزير البيئة رئيس خلية الأزمة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ناصر ياسين نزوح نحو مليون مواطن عن مناطق الجنوب جراء الضربات الإسرائيلية المستمرة.

وأصدرت إسرائيل خلال اليومين الماضيين توجيهات لسكان عدد من الأحياء في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت وجنوب لبنان والبقاع، وتسبب ذلك في موجات نزوح من جنوبي البلاد وسط غارات إسرائيلية مكثفة.

وتعرضت بلدات في وسط وشرق وجنوب لبنان ليلة السبت، لغارات جوية إسرائيلية تعد الأعنف منذ الثامن من أكتوبر 2023، أدت لسقوط قتلى وجرحى.

واستشهد الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، في غارة جوية إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، يوم الجمعة.

وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، أنه جرى تسجيل 1640 شهيدا منهم 104 أطفال و194 امرأة، و8408 جرحى، منذ بدء المواجهات بين إسرائيل وحزب الله قبل نحو عام.

الأكثر قراءة اليوم

حزب الله يعلن رسميا استشهاد السيد حسن نصر الله ..

من هو حسن نصر الله؟

أول بيان من خامنئي بعد "إعلان إسرائيل استشهاد نصر الله": مصير المنطقة تقرره قوى المقاومة..

الاعلام العبري: المستهدف في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الشيخ نبيل قاووق

نتنياهو طلب تأجيل قرار اغتيال نصر الله حتى عودته من نيويورك ووافق لاحقا بسبب “الفرصة العملياتية ..

غياب «هالة» نصر الله عن قيادة «حزب الله»: ضربة قوية وتأثير معنوي كبير

اسرائيل : قصف صاروخي من لبنان يصل القدس المحتلة

الأخبار الرئيسية

الكشف عن مفاجئة حول عملية اغتيال “نصر الله”: جاسوس إيراني اخترق دائرة الحزب الداخلية..

جيش الاحتلال الاسرائيلي يُعلن اغتيال قائد كبير في حزب الله..

إيران: اغتيال نصر الله لن يمر دون رد ونتأهب لحرب واسعة في المنطقة ..

359 يوما للحرب على غزة : شهداء بالعشرات وتدمير منازل بمحور "نتساريم"

نتنياهو : اغتيال نصر الله كانت “شرطا ضروريا” لتغيير موازين القوى بالمنطقة وسنواجه في الأيام المقبلة تحديات كبيرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية