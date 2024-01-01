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إيران: اغتيال نصر الله لن يمر دون رد ونتأهب لحرب واسعة في المنطقة ..

الأحد 29 سبتمبر 2024 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران: اغتيال نصر الله لن يمر دون رد ونتأهب لحرب واسعة في المنطقة ..



طهران/ وكالات/

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، إن "مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله تعتبر خسارة كبيرة ولكنه لن يسبب أي ارتباك للحزب وإنما سيزيد من قوته".

وأضاف عراقجي، أن "الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، لن يضعف المقاومة، بل سيزيد من قوة حزب الله ويؤدي إلى نشوء قوى مقاومة جديدة".

وأوضح أنه "لا مستقبل لاسرائيل في المنطقة، وجرائمه في غزة ولبنان لن تجعله ينعم بالهدوء"، لافتاً إلى أن "المنطقة تمر بوضع خطير ومثير للقلق".

وتابع وزير الخارجية الإيراني "الجميع يعترف بخطورة نشوب حرب واسعة النطاق في المنطقة، ونحن في حالة تأهب".

وواصل قائلا: "نعتبر أمريكا شريكة في جريمة اغتيال حسن نصر الله ولايمكنها التنصل من هذه الحقيقة"، مضيفا أن "اغتيال نصر الله لن يمر من دون رد".

كما أشار عراقجي إلى أن مجلس الأمن الدولي أثبت عدم قدرته على حل هذه الأزمات، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك لوقف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.

وكانت إسرائيل، قد أعلنت رسميا أمس، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وعدد من قيادات الحزب في غارة على الضاحية الجنوبية ببيروت، الجمعة الماضية.

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