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359 يوما للحرب على غزة : شهداء بالعشرات وتدمير منازل بمحور "نتساريم"

الأحد 29 سبتمبر 2024 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
359 يوما للحرب على غزة : شهداء بالعشرات وتدمير منازل بمحور "نتساريم"



غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 359 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى٠
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي اربعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 52 شهيدا و118اصابة خلال (الـ 48 ساعة الماضية).
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى41586 شهيدا و96210 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.
وواصلت قوات الاحتلال هدم ونسف المنازل شمال محور "نتساريم" العسكري جنوب مدينة غزة إضافة إلى الاستمرار في نسف المنازل في قرية المغراقة جنوب مدينة غزة.
غزة والشمال
وارتقى ثلاثة شهداء وعدد من الإصابات جراء استهداف منزل يعود لعائلة حرارة قرب مفترق الشعبية بمدينة غزة.
وقصفت طائرات الاحتلال منزلا قرب مفرق عبد ألعاب بشارع الجلاء ما اسفر عن وقوع اصابات.
وارتفع عدد الشهداء الى شهيدين اثنين جراء استهداف منزل يعود لعائلة ابو نصر في منطقة العلمي بمخيم جباليا شمال القطاع.
وسط القطاع
واستشهد مواطن وعدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال مجموعة مواطنين في محيط مسجد القسام بالنصيرات.
جنوب القطاع
واصيب عدد من المواطنين في إطلاق نار على خيام النازحين غرب مدينة رفح.
ودمر جيش الاحتلال عددا من المنازل في منطقة الفخاري جنوب شرق خان يونس.

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