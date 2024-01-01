الاحتلال : استهداف مواقع إسرائيلية في نهاريا بطائرات مسيرة انتحارية..

القدس المحتلة / سما/

أظهرت لقطات فيديو لحظة استهداف طائرات مسيرات قادمة من لبنان لاهداف في مدينة نهاريا شمالا.

ودوت صافرات الانذار في الجليل الغربي شمالا خشية سقوط صواريخ أو مسيرات قادمة من لبنان.

وشمل الانذار، بحسب الجبهة الداخلية في إسرائيل، في نهاريا ورأس الناقورة وشلومي وساعر، بن عامي، المنطقة الصناعية الشمالية، ليمان، روش هانيكرا، ، بيتزيت، إيفرون، شاطئ بيتسيت، نهاريا، غيشر هزيف، ميتسوفا وشافي تسيون.

وافادت وسائل إعلام عبرية نقلا عن سكان نهاريا أن انفجارا هائلا هز المدينة.

يأتي ذلك بعد أقل من ساعة على سقوط صاروخ قادم من لبنان على مستوطنة معاليه أدوميم في القدس المحتلة.