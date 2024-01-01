واشنطن : مسؤول أمريكي يؤكد تحضير إسرائيل لاجتياح بري في لبنان

سما / وكالات /

أكد مسؤول أمريكي كبير لقناة "ABC News" أن إسرائيل تحضر لاجتياح بري في جنوب لبنان.

ووفقا للمسؤول، رفضت إسرائيل اقتراح وقف إطلاق النار من الاتحاد الأوروبي بأي شكل من الأشكال حتى لو كان قصيرا بغية إطلاق عمليتها العسكرية البرية في الجنوب اللبناني.

وأكد المسؤول أن إسرائيل تريد أن تنتهز فرصة ارتباك قادة "حزب الله" المتبقين وقلقهم من وجود جواسيس بين صفوفهم.

وكانت إسرائيل قد أعلنت قصف أكثر من 140 هدفا تابعا لحزب الله خلال ليل الجمعة وحتى صباح السبت.

كما اخترقت إسرائيل أيضا نظام برج المراقبة في مطار بيروت يوم السبت لتحذير طائرة ركاب إيرانية كانت متجهة إلى بيروت من الهبوط هناك، وفقا للقناة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت فرض حصار عسكري على لبنان بهدف منع "حزب الله" من إعادة التسلح عبر سوريا وإيران.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، عن استعدادات الجيش لتوسيع الحملة ضد "حزب الله"، مؤكدة احتمال تنفيذ عملية برية في لبنان.

وحسب موقع "واللا" العبري، فإن القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي تواصل تدريب القوات البرية، وقد أجريت مؤخرا عدة تدريبات تحاكي القتال في الساحة الشمالية، مضيفا أن الإجراءات الأخيرة تقرب الجيش الإسرائيلي خطوة أخرى من إمكانية إجراء مناورة برية في جنوب لبنان لدرء التهديدات على الجبهة الداخلية الإسرائيلية.